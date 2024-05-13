Игра состоится в пригороде Киева на “Арене Левый берег”. Старт матча запланирован на 18:00, пишет 24 Канал.

Читайте также "Моряки" спаслись: Черноморец разгромил Металлист 1925 и де-факто сохранил прописку в УПЛ

Турнирная ситуация перед очной игрой

Луганская команда уже почти гарантировала себе сохранение прописки в УПЛ. Весной подопечные Юрия Коваля демонстрируют гораздо лучшие результаты и игру, чем в первой части чемпионата и сейчас находятся в середине турнирной таблицы, имея отрыв от зоны переходных матчей в 5 очков.

Для коллектива же Олега Шандрука все выглядит гораздо сложнее. На ровенскую команду ожидает без преувеличения три финала, в которых решится ее судьба в УПЛ. Народный клуб имеет преимущество в 1 очко над Минаем и Металлистом 1925, которые находятся в зоне прямого вылета и нынешний матч в запасе. До тринадцатого места, которое гарантирует прямое сохранение прописки – 6 очков.



Турнирная таблица УПЛ-2023/2024 / Скриншот с сайта Flashscore

Смотрите видеотрансляцию матча Заря – Верес

Отметим, что первая встреча этих команд в нынешнем сезоне завершилась результативной ничьей 2:2.