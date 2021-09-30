Заря бесславно проиграла Роме в Лиге конференций: видео

В четверг, 30 сентября, состоялся поединок группы С Лиги конференций, в котором луганская Заря принимала римскую Рому. Матч в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена" завершился разгромной победой гостей из Италии.

Заря – Рома 0:3

Голы: Эль-Шаарави, 7, Смоллинг, 66, Эбрахам, 68

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Команда Виктора Скрипника неудачно начала групповой турнир еврокубкового турнира, на выезде уступив норвежскому Буде/Глимту со счетом 1:3. Перед противостоянием с "волками" луганчане в рамках очередного тура национального чемпионата разгромили Днепр-1 со счетом 4:0, забив три гола в концовке встречи.

Команда Жозе Моуриньо в минувший уик-энд проиграла в римском дерби Лацио – 2:3. В первом туре группового турнира Лиги конференций римляне на своем поле разбили софийский ЦСКА со счетом 5:1.

Уже на старте матча итальянцы шокировали хозяев поля. Дарбо разрезной передачей вывел один на один с Мацапурой Эль-Шаарави, который обыграл голкипера и отправил мяч в пустые ворота.

Видео гола Эль-Шаарави

На 29-й минуте потеря луганчан едва не завершилась неприятностями. Шомуродов бил с правого угла штрафной, и Мацапура ногой отбил мяч.

Во второй части матча после неудачных действий Фаворова вовремя вышел Мацапура, опередив Эль-Шаарави. За миг свой первый момент в матче показала Заря – после передачи Кочергина Сайядманеш прострелил с правого угла штрафной, но Кабан и Булеца не успели к мячу.

На 64-й минуте Абрахам справа ворвался в штрафную Зари и попал в ближнюю штангу. Все же Рома удвоила свое преимущество, когда с углового Цвек не смог выбить мяч, и Смоллинг головой нанес точный удар.

Видео гола Смоллинга

А еще через две минуты счет в матче стал разгромным. Эбрахам подкараулил отскок в центре штрафной Зари и не оставил шансов Мацапуре, пробив точно в угол.

Видео гола Эбрахама