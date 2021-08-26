Заря – Рапид: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги Европы

Луганская Заря играет ответный матч квалификации Лиги Европы против австрийского Рапида. Начало матча в 19: 30.

Первый матч между этими командами в Австрии закончился болезненным поражением Зари со счетом 3: 0. Поэтому для выхода в групповой этап Лиги Европы луганчанам нужно дома побеждать с разницей в четыре и более голов. При условии победы с разницей в три гола команды будет ожидать дополнительный час. Остальные результаты не подходят для Зари.

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Стартовые составы команд

Заря: Шевченко, Хомченовский, Вернидуб, Цвек, Жунинью, Назарина, Громов, Булеца, Кочергин, Гладкий, Сайядманеш

Рапид: Гартлер, Стойкович, Граймль, Хофманн, Уллман, Любичич, Граховац, Аразе, Фунтас, Грюлль, Кара

Стоит отметить, что в случае поражения, Заря продолжит выступления в Лиге конференций.

Матч Заря – Рапид начнется в 19: 30. Онлайн-трансляция начнется в 19: 25.