Луганская команда готовится к следующему сезону под руководством наставника Патрика ван Леувена. Заря представила новый тренерский штаб.

Новый "вожак" в луганской команде

В тренерский штаб вошли легенды луганского клуба – Александр Чижов, Никита Каменюка, Джаба Липартия. Помощником нидерландского специалиста будет Рэймонд Аттивилд.

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Вратари будут работать под руководством Артема Коледа.



Новый тренерский штаб клуба / Фото Зари

На презентации главный тренер команды заметил, что следил за выступлениями команды в прошлом сезоне УПЛ и Лиги конференций. 52-летний специалист отметил высокий потенциал команды и квалификацию футболистов.

Напомним, что 28 июня Заря официально объявила о назначении Патрика ван Леувена. Стороны заключили контракт на три года.

30 июня луганская команда взяла курс в польскую Варшаву, где будет готовиться к новому сезону. Вместе с собой нидерландский тренер взял 27 футболистов. В заявке нет Виталия Вернидуба, Дениса Фаворова и Владислава Емеца, Дмитрия Хомченовского и Артема Громова.