Заря подписала экс-игрока сборной Украины: он запомнился гомофобными словами и игрой в россии

Богдан Бутко нашёл новый клуб, им стал действующий лидер чемпионата Украины. В свое время защитник играл за сборную на Евро-2012, но затем попал в несколько скандальных историй.

Несмотря на закрытие трансферного окна, украинские клубы продолжают усиливаться на новый сезон. Одним из самых активных на рынке является луганская Заря.

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Этим летом "бело-черные" существенно обновили команду под нового тренера Патрика ван Леувена, заменившего Виктора Скрипника. Теперь же луганчане объявили об усилении защиты.

Новым футболистом Зари стал экс-игрок Шахтера Богдан Бутко. Правый защитник подписал с клубом контракт до конца сезона 2022-2023 годов.

Кто такой Богдан Бутко

Богдан является воспитанником донецкого Шахтера, однако за "горняков" так и не заиграл. Дончане постоянно отдавали его по арендам. Последним клубом Бутко был турецкий Эрузумспор, который он покинул в 2021 году.

. В 2015 году Богдан Бутко отправился на сезон в амкар из перми, несмотря на то, что россия уже вела войну против Украины.

Кроме того, у 31-летнего защитника есть опыт игры за сборную Украины. За национальную команду Богдан отыграл 33 матча, в том числе основным на домашнем Евро-2012.

Кстати, год назад Богдан попал в скандальную ситуацию. Игрок публично подверг критике первого открытого гея в футболе Джошуа Кавалло, а также допустил себе несколько гомофобных высказываний.

Среди геев есть такие ребята, которые размножаются. Они берут мать, вдвоем берут сперму и выходит ребенок. Мир катится непонятно к чему. Как можно на это закрывать глаза? Если бы зашел в раздевалку и увидел, что у моего одноклубника на меня эрекция, то просто вышел бы или дал бы ему по морде,

– говорил Бутко.

Ударный старт Зари

Напомним, что Заря удачно стартовала в новом сезоне УПЛ, одержав три победы в трех играх против Ворсклы, Львова и Динамо. Это вывело ее на текущее место в чемпионате Украины.

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Правда, из еврокубков команда Ван Леувена уже вылетела. В третьем квалификационном раунде Лиги Конференций луганчане обыграли в первом матче Университатю (1:0), после чего разгромно проиграли ей же (0:3).