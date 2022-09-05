Монца – Аталанта 0:2

Голы: Гейлунд, 57, Марлон, 65 (аг)

В понедельник, 5 сентября, завершаются матчи пятого тура чемпионата Италии. Одним из поединков дня стала битва новичка элиты Монцы и претендента на чемпионство Аталанты, пишет 24 канал.

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Команда Сильвио Берлускони стартовала с четырех поражений подряд, хотя активно провела летнюю трансферную кампанию. В клуб пришли около 20 игроков, среди которых и бывший защитник Шахтера Марлон.

Самострел Марлона

На матч против Аталанты бразилец вышел в стартовом составе и отличился первым результативным действием за Монцу. Правда, ею стал автогол.

В середине второго тайма Марлон неудачно подставился под прострел и мяч от него улетел в ворота. Это был уже второй гол в матче. За 8 минут до этого счет открыл Гейлунд.

Как Марлон забил в свои ворота:

Этот игрок в составе Штурма недавно противостоял Динамо в квалификации ЛЧ. Попал в старт и Руслан Малиновский, проведший на поле 71 минуту.

Аталанта – лидер Серии А

Эта победа позволила Аталанте выйти на первое место в Серии А. Имея 13 очков, команда Джанпьеро Гасперини опережает Наполи и Милан на два балла.

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Напомним, что Аталанта в этом году не играет в еврокубках. В прошлом сезоне бергамаски заняли 8 место в чемпионате Италии.

Интересная статистика. В этом сезоне Руслан Малиновский отыграл все 5 матчей за Аталанту. На счету украинца – 1 гол и 1 ассист.