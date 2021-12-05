Заря победила Ингулец в нелегком матче и вышла на третье место в УПЛ: видеообзор поединка

В воскресенье, 5 декабря, луганская Золя в матче 17-го тура УПЛ обыграла Ингулец. Поединок закончился со счётом 1:0.

Заря – Ингулец 1:0

Гол: Фаворов, 62

В нелегком поединке хозяева поля обыграли Ингулец. С самого начала матча гости активно атаковали своих оппонентов.

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Хотя первый серьезный момент был как раз за хозяевами. Артем Громов на 6-й минуте чуть не открыл счет. В первой трети матча Ингулец изумил своим прессингом. Гости проводили больше времени на половине своих соперников, также успели подать 5 угловых.

В начале второго тайма футболисты Зари начали атаковать ворота своих соперников. А на 62-й минуте хозяева отличились первым забитым мячом. После подачи с углового голкипер Ингульца успешно отразил первый удар Дениса Фаворова. Но со второй попытки футболист Зори все же отправил мяч в ворота соперника.

Видеообзор матча

У Стефана была прекрасная возможность сравнять счет, однако мяч пролетел над перекладиной.

В последние минуты матча Ингулец попытался забомбардировать ворота Зари. Тем не менее, защитники спасли команду от ударов оппонентов. А в добавленное время Сергей Булец едва не увеличил преимущество своей команды.

. Эта победа принесла Заре 35 очков и подняла на третье место турнирной таблицы УПЛ. Ингулец с 10 пунктами остается на 14 позиции.