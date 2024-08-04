Заря вырвала победу в первом матче чемпионата Украины 2024-2025: видео супергола от хорвата

Луганчане мало чем превзошли Ингулец на старте нового сезона УПЛ. Впрочем удачная атака в компенсированное время помогла Заре стартовать с трех очков.

Заря – Ингулец 2:1

Голы: Башич, 16, Яцик, 90+3 – Белоцерковец, 29.

В чемпионате Украины 2024-2025 подошел к завершению первый тур. Два матча Александрия – Динамо и Рух – Полесье были перенесены из-за участия игроков команд на Олимпийских играх, пишет 24 Канал.

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Победа при равной игре

Программу воскресенья завершала встреча в Киеве, где Заря принимала новичка УПЛ Ингулец. Луганчане выставили боевой состав, но без Арсения Батагова. Молодым защитником заинтересовался Трабзонспор, поэтому его трансфер уже на носу.

Команды демонстрировали почти равную игру, отличившись по разу до перерыва. Сначала суперудар удался Башичу, который застал врасплох кипера гостей. Сравнять счет удалось в середине первого тайма Белоцерковцу.

Владимир откликнулся на проникающий пас от Пятова и переиграл в ближнем бою Турбаевского. Во второй половине матча Заря больше владела мячом, но по количеству моментов был паритет. Игра шла к ничьей, но в компенсированное время Ингулец проспал выпад от Яцика.

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Арендованный у Динамо хавбек откликнулся на подачу Антюха и ударом головой вырвал для Зари победу. В следующем туре луганчане пожалуют в гости к Черноморцу, тогда как Ингулец – к Колосу.

Видеообзор матча Заря – Ингулец