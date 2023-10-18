Логистика не позволяет: Заря против переноса матча ЛК, несмотря на войну в Израиле

С 7 октября на территории Израиля происходят боевые действия из-за агрессии, которую применили боевики с движения ХАМАС, запустив одновременно более 2 тысяч ракет из Сектора Газа. При таких условиях безопасное проведение спортивных мероприятий невозможно, поэтому их отменяют или переносят.

Такая ситуация затронула и представителя Украины. Луганская Заря 26 октября по календарю должна была сыграть в Тель-Авиве поединок с местным Маккаби.

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Заря не соглашается переносить матч на другую дату

Израильский клуб официально обратился в УЕФА с просьбой перенести матч третьего тура группового этапа Лиги конференций против украинской команды на другую дату. Однако такой вариант не устраивает действующего бронзового призёра УПЛ.

Пресс-служба луганчан опубликовала официальную позицию клуба. Заря готова пойти навстречу Маккаби, но не ценой собственных интересов:

Луганская Заря с пониманием относится к ситуации, которая сложилась в Израиле. А именно, к войне и террористическим актам на территории страны, и ко всему, что приводит к гибели людей. Однако, несмотря на все, нужно напомнить, что на территории нашей страны уже почти 10 лет идет война. За это время наши люди, наши болельщики и наша команда пережила многое. Пришлось покидать собственные дома, начинать жизнь снова и бороться дальше.

Луганчане отметили, что, несмотря на войну в Украине, которая длится почти 10 лет, клуб ни разу не просил переносить свои поединки в еврокубках. Даже во время полномасштабного вторжения, когда дорога на матчи иногда занимает по 20 часов лишь в одну сторону.

Поэтому Заря предложила альтернативу. Украинский клуб готов обменяться домашними матчами с Маккаби или помочь сопернику организовать их домашний поединок на "Люблин Арене", где Заря играет свои условно домашние матчи в еврокубках.

Также луганчане согласны сыграть домашний поединок соперника в любой стране, где выберут хозяева поля. Но позиция Маккаби относительно переноса даты поединка не приемлема для украинцев, ведь в ноябре у них очень сложный график.



Кроме матчей еврокубков нас будут ждать матч в Кубке Украины (в Одессе) и собственный чемпионат. Учитывая очень тяжелую логистику, не забывая, что Украина тоже страна, которая продолжает войну и свою борьбу за независимость, не желая пренебрегать внутренними соревнованиями (Кубком и чемпионатом Украины), любой перенос матчей неприемлем для Зари.



Мы готовы играть в футбол и готовы играть, соблюдая регламенты и календарь соревнований УЕФА и внутреннего чемпионата,

– говорится в заявлении.

Отметим, что ответный матч между Зарей и Маккаби по календарю запланирован на 9 ноября. Кроме него луганчане должны провести еще 5 матчей в последнем месяце осени, поэтому, с учетом логистики, перенос поединка действительно выглядит практически невозможным.

. После первых двух туров в Лиге конференций Заря набрала 4 очка и занимает текущее второе место в группе, Маккаби имеет 3 зачетных пункта и расположился сразу за луганчанами.