Речь идет о матче 3-го тура группового раунда Лиги конференций, в котором Маккаби Тель-Авив должен принимать луганскую звезду. Их лобовая встреча запланирована на 26 октября, но, скорее всего, не состоится в запланированные сроки.

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ХАМАС разрушает спортивный мир Израиля

Все из-за войны между Израилем и ХАМАСом. Как раз последние ее и начали, когда со старта выпустил по Израилю более 2 тысяч ракет. Запуски происходили с территории Сектора Газа, который теперь подвергается ответам израильтян. Эти военные действия уже унесли жизни не одной сотни людей, многие еще в плену и пропали без вести.

16 октября израильский клуб направил официальное письмо в УЕФА с просьбой перенести еврокубковый поединок против украинской команды на другую дату.

Однако здесь есть один нюанс. Клубам нужно провести эту встречу до 18 декабря, ведь в этот день состоится жеребьевка плей-офф Лиги конференций, куда стремятся попасть обе команды.

Отметим, если выездной матч Зари в Лиге конференций перенесут, это уже будет третья отсроченная встреча для "мужиков" в текущем сезоне (две в УПЛ).

Любопытно! Домашняя игра Зари против Маккаби намечена на 9 ноября. До этого поединка подопечные Валерия Кривенцова должны провести три матча УПЛ и встречу 1/4 финала Кубка Украины против одесского Черноморца.

Напомним, что Заря достаточно удачно начала для себя групповой раунд ЛК – без поражений. В первом туре луганский коллектив расписал ничью 1:1 с бельгийским Генком. А уже в следующем туре минимально обыграл на выезде исландский Брейдблик (0:1). Единственный и победный гол в этой встрече в составе Зари забил Игорь Горбах.

Что касается старта Маккаби в групповом раунде, то израильский клуб имеет в своем активе по одной победе и поражению, занимая третье место в группе "В" (3 балла). Заря Заря с 4 очками идет второй. Лидером группы является Генк (тоже 4 пункта).

К слову. Спортивный мир разделился на два лагеря – одни осуждают ХАМАС, поддерживая Израиль, другие спортсмены становятся на сторону Палестины. Среди таких вторых есть бывший нападающий Реала Карим Бензема.