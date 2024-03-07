Заря – Минай: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

Луганчане и закарпатцы идут в нижней части турнирной таблицы и пытаются избежать вылета. Впрочем, успешный старт в 2024 году дает болельщикам обеих команд надежду.

В четверг, 7 марта, в чемпионате Украины 2023-2024 стартует 20 тур. В первой игре матчдея луганская Заря примет аутсайдера УПЛ Минай, пишет 24 канал. Начало – в 15:30 по киевскому времени.

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Заря и Минай оживились

Обе команды провалили осеннюю часть сезона, оказавшись в зоне вылета и переходных матчей. Минай же вообще не одержал ни одной победы в первом круге и уверенно замыкал таблицу.

А вот после зимнего перерыва оба клуба пока неплохо себя зарекомендовали, набрав по 4 очка в двух матчах. Минай впервые победил в УПЛ, одолев Металлист 1925. Луганчане минимально выиграли у Ворсклы и выбрались из зоны переходных матчей.

Сейчас команда Юрия Коваля идет на 12 месте, тогда как Минай продолжает идти последним. Однако у команды Бартуловича появилась надежда на спасение, ведь до 14 места, которое дает право сыграть в стыковых играх, расстояние всего пять баллов.

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Заря – Минай онлайн-трансляция