Голы экс-динамовцев принесли победу Заре над Ингульцем: видеообзор матча УПЛ

Команда Патрика Ван Леувена ведет отчаянную борьбу за место в Лиге чемпионов. Очередные три очка в свою копилку луганчане заработали благодаря победе над Ингульцем.

Заря – Ингулец 2:0

Гол: Бражко, 21 (с пен.), Русин, 81

Луганская Заря довела свою победную серию до 7 матчей. Очередной жертвой команды ван Леувена стал борющийся за выживание в УПЛ Ингулец, пишет 24 Канал.

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Забивают только экс-динамовцы

Уже на 21-й минуте матча футболисты Зари повели в счете. Арендованный в Динамо Владимир Бражко уверенно реализовал пенальти за фол против Герреро. Кстати, этот гол стал 7-м в сезоне для опорного хавбека.

Игроки Зори продолжали контролировать ход поединка, но им долго не удавалось увеличить свое преимущество. Только за 9 минут до завершения поединка экс-динамовец Назарий Русин воспользовался пасом Кирилла Дришлюка и закрутил мяч в дальний угол ворот.

До финального свистка гости так и не сумели отквитать хотя бы один мяч. Так что Заря вполне заслуженно одержала победу со счетом 2:0.

После 27 сыгранных матчей Заря на три пункта отстает от идущего на втором месте Днепра-1.

Ингулец значительно ухудшил свои турнирные перспективы. У команды Ковальца 27 баллов и 12 место в таблице. Такое же количество очков у Вереса и Металлиста 1925.

В следующем туре Заря сыграет с Шахтером, а Ингулец встретится с прямым конкурентом за выживание – Металлистом 1925.

Видеообзор матча Заря – Ингулец