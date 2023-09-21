Терпение и труд: Заря сыграла вничью с фаворитом группы в Лиге конференций – видео голов

Луганская команда смогла выстоять под давлением лидера чемпионата Бельгии и сразу ответила на гол в свои ворота. Лучшим игроком матча со стороны звезды стал панамский нападающий Эдуардо Герреро.

Заря – Гент 1:1

Голы: Герреро, 70 – Кейперс, 67.

Луганская Заря продолжает свой еврокубковый путь в сезоне 2023-2024. В стартовом матче группы Лиги конференций подопечные Валерия Кривенцова сошлись с бельгийским Гентом, пишет 24 канал.

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Трудный старт сезона для Зари

"Бело-черные" стартовали еще в Лиге Европы под руководством Ненада Лалатовича. Впрочем, провал на старте УПЛ и поражение от Славии в ЛЕ в первом матче (0:2) заставили серба подать в отставку.

Уже под руководством временного тренера Младена Бартуловича луганчане чуть не совершили камбэк во второй игре против чехов. Впрочем, счет 2:1 отправил Зорю в Лигу конференций.

Там луганцам выпала не слишком сложная группа – Гент, Маккаби Тель-Авив и Брейдаблик. Именно с фаворитом группы в номинально домашней игре и стартовала Заря.

Заря долго сдерживала Гент

Ожидалось, что бельгийцы были фаворитом и владели инициативой большую часть матча. Впрочем, Заря не позволяла сопернику создавать много моментов. К сожалению, и у луганцев не было много моментов в атаке.

Практически вся надежда была рассчитана на личные свойства Герреро, но игроки Гента длительно закрывали панамца. На 64 минуте Эдуардо смог выбежать в контратаку и выйти один на один с кипером, но пробил мимо.

А уже через несколько минут Гент наказал Зорю за расточительство. Хюльсагеру дали прострелить в центр площадки луганцев и там никто не накрыл расстрелявшего Турбаевского Кейперса.

Видео гола Кейперса:

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Быстрый ответ и терпение

Впрочем, "бело-черные" не сложили оружие и быстро смогли отыграться. На этот раз защитники Гента так ничего и не сделали с Герреро, замкнувшим прострел с фланга от Кирюханцева.

Как Герреро сравнял счет:

После этого мяч Заря отошел в оборону и почти не выбирался к воротам бельгийцев. Гости стали чаще бить по воротам Турбаевского, но кипер был надежным.

В конце концов луганчане смогли удержать желаемую ничью в игре с фаворитом квартета. В параллельной игре группы Маккаби Тель-Авив выиграл у Брейдаблика, потому именно с израильтянами в Заре должны быть горловые матчи. Следующий же луганчане проведут на выезде против Брейдаблика.

Видеообзор матча Заря – Гент