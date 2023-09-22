"Могли проиграть, а могли и победить": тренер Зари оценил ничью против фаворита группы

Луганская Заря смогла продемонстрировать характер на поле и отобрать очки у матча против фаворита группы "В" Гента. "Мужики" за три минуты сравняли счет в матче благодаря Герреру.

Оба гола команды забили во втором тайме. На 67-й минуте Уго Кейперс открыл счет во встрече, а через три минуты Эдуардо Герреро быстро вернул Зорю в игру 1:1.

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Кривенцов: Можно считать, что результат положительный для нас

Такой ровный счет продержался до финального свистка. Заря завоевала свой первый балл в стартовом туре группового этапа Лиги конференций.

Главный тренер Зори Валерий Кривенцов прокомментировал игру своей команды на послематчевой пресс-конференции. Отметим, что новый наставник "мужиков" перед матчем готовил сюрпризы для бельгийского соперника. И, похоже, это им удалось.

Кривенцов заверил, что команда не имела права проигрывать уже в первом туре, поэтому план на игру подействовал и Заря выполнила задачу, которую перед ней поставил тренерский штаб. Валерий Сергеевич отметил шаткий характер поединка, ведь Заря могла как проиграть, так и победить Гент.

Что касается игры – Гент, сейчас, является лидером бельгийского чемпионата. Команда демонстрирует активный, агрессивный, быстрый футбол, к которому мы были готовы. Можно считать, что результат положительный для нас, ребята активно работали в обороне, что не дало сопернику много играть у наших ворот. Было достаточно хороших моментов для реализации, но матч был достаточно шаток – могли проиграть, а могли и победить,

– рассказал Кривенцов.

"К открытому футболу с таким соперником мы были не готовы"

Наставник остался доволен таким результирующим результатом встречи. Для победы не хватило только атакующего потенциала, хотя тренер пытался усилить игру команду благодаря заменам. Однако последние 10 минут матча были очень нервными для "мужиков", постоянно находившихся под давлением соперника.

Кривенцов не скрывает тот факт, что команда надеялась и рассчитывала только на домашнюю победу, но игра внесла свои коррективы. Главный тренер "мужиков" признался, что его подопечным было сложно играть против Гента в открытый и атакующий футбол.

Мы изучали соперника, посмотрели примерно 9 поединков, старались как можно лучше изучить стиль их игры, а также рассматривали отдельных игроков. Была установка играть в активный футбол, но к этому моменту, к открытому футболу с таким соперником мы были не готовы,

– подытожил руководитель луганского клуба.

Отметим, что в другом матче группы Маккаби Тель-Авив едва не упустил победу над Брейдабликом – 3:2.

Теперь подопечных Кривенцова будут ждать два матча УПЛ – против Днепра-1 (24 сентября) и Черноморца (30 сентября). После этого 5 октября Заря проведет свой поединок второго тура группового этапа Лиги конференций на выезде против Брейдаблика.