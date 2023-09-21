"Немного отойдем от нашей схемы": тренер Зари готовит сюрпризы для Гента в Лиге конференций

Заря 21 сентября стартует в групповом раунде Лиги конференций-2023/2024. Главный тренер луганского клуба Валерий Кривенцов заинтриговал своими заявлениями на предматчевой пресс-конференции.

Новый наставник Зари пообщался с прессой в преддверии еврокубкового матча против бельгийского Гента. Валерий Кривенцов отметил силу соперника, который является одним из старейших клубов Бельгии, наполовину состоящий из легионеров.

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Кривенцов: Мы будем играть и за клуб, и за нашу страну, и за людей, защищающих Украину

Также тренер выделил сильнейшие стороны будущего оппонента.

"Команда играет в атакующий, агрессивный, контактный футбол, несмотря на соперника. У бельгийцев есть структура игры, от которой они не отходят, поэтому будет очень интересный матч", – заверил Кривенцов.

Что касается своей команды, то Кривенцов затруднился ответить на вопрос о готовности Зари играть в новый футбол. Наставник надеется, что на своих подопечных, которые попытаются удивить бельгийского соперника.

Учитывая структуру Гента, мы постараемся немного уйти от нашей схемы и сыграть по-другому. А получится – покажет игра. Все ребята – молодцы. Хорошо тренируются и показывают себя профессионалами. Мы будем играть и за клуб, и за нашу страну, и за людей, защищающих Украину. Поэтому у команды будет заграничная самоотдача. А с каким счетом завершится матч – покажет только игра,

– заявил главный тренер "мужиков".

50-летний украинский специалист заверил, что Гент находится в хорошей форме и после 6 сыгранных матчей лидирует в чемпионате Бельгии. Также бельгийцы прошли три квалификационных раунда, чтобы попасть в групповой этап Лиги конференций.

Кривенцов подытожил, что его команда уважает соперника, но никак не боится. Заря готова дать сражение мощному оппоненту.

Начало матча Заря – Гент в польском Люблине 21 сентября в 22:00 (по Киеву). Это будет только второй поединок для "мужиков" под руководством Кривенцова, который только 9 сентября того же года пришел к рулю луганского клуба.

Напомним, что Заря попала в одну группу Лиги конференций с Гентом, Брейдабликом и Маккаби Тель-Авив.