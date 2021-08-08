Заря – Динамо: онлайн-трансляция матча УПЛ

Главным матчем третьего тура УПЛ является игра в Запорожье между Зарей и Динамо. Матч в воскресенье, 8 августа, начнется в 19:30. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт 24.

Календарь УПЛ составили так, что уже в третьем туре выпало провести один из центральных матчей первого круга – в гости к Заре, которая в прошлом сезоне стала третьей, отправился чемпион страны – киевское Динамо. При этом эти команды сыграли и в финале Кубка Украины. Тогда в основное время игра закончилась вничью 0:0, а уже в дополнительное время киевляне вырвали победу благодаря голу Цыганкова.

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Обе команды в прошлом туре сумели показать очень результативный футбол – Динамо разгромило Верес 4:0, а Заря на выезде деклассировала Ингулец 1:5.

Правда в первом туре Заря неожиданно дома проиграла Александрии. Динамо же свой матч первого тура сыграет только 11 августа. Все из-за замены Олимпика на Минай в УПЛ.

Этот матч Заря проведет в серо-черной форме (вратарь будет играть в зеленом комплекте). Динамо же сыграет в домашней форме бело-голубого цвета (голкипер – в сером экипировке).

Онлайн-трансляция матча Заря – Динамо