Заря – Динамо: где смотреть центральный матч тура УПЛ

В воскресенье, 8 августа, Заря в качестве хозяина поля будет принимать Динамо в центральном матче 3 тура УПЛ. Болельщики эту встречу могут посмотреть по телевидению, а также онлайн.

Заря – Динамо: где смотреть

В прямом эфире матч Заря – Динамо будет транслироваться на телеканале УНИАН. Начало поединка на "Славутич-Арене" в Запорожье в 19:30.

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Противостояние Зари и Динамо можно будет посмотреть на ютуб-канале Football Fub.

Перед игрой