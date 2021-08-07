Заря – Динамо: где смотреть центральный матч тура УПЛ
7 августа 2021 , 22:00Читати новину українською
Источник:24 канал
В воскресенье, 8 августа, Заря в качестве хозяина поля будет принимать Динамо в центральном матче 3 тура УПЛ. Болельщики эту встречу могут посмотреть по телевидению, а также онлайн.
Заря – Динамо: где смотреть
В прямом эфире матч Заря – Динамо будет транслироваться на телеканале УНИАН. Начало поединка на "Славутич-Арене" в Запорожье в 19:30.
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Противостояние Зари и Динамо можно будет посмотреть на ютуб-канале Football Fub.
Перед игрой
- Команды 48 раз встречались на одном футбольном поле в УПЛ. Здесь преимущество на стороне киевлян – 31 победа, только пять у Зари. Еще 2 матча завершались ничьими.
- Последний раз клубы играли между собой в мае 2021 года. Та встреча завершилась минимальной победой киевской команды 1:0.