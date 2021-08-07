Зоря – Динамо: де дивитись

У прямому ефірі матч Зоря – Динамо буде транслюватися на телеканалі УНІАН. Початок поєдинку на "Славутич-Арені" у Запоріжжі о 19:30.

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Протистояння Зорі та Динамо можна буде переглянути на ютуб-каналі Football Fub.

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