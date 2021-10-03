Заря победила Десну и приблизилась к третьему месту: видео

Луганская Заря и черниговская Десна есть среди претендентов на третье место в чемпионате Украины. В воскресенье, 3 октября, команды сыграли друг против друга.

Заря – Десна 2:0

Голы: Булеца, 19, Громов, 70

Нереализованный пенальти: Булеца, 7

Луганская Заря довольно неплохо смотрится в УПЛ – четыре победы в последних пяти матчах. Зато целиком провалилась в еврокубках, пропуская в каждом матче по три гола. Десна же удачно стартовала в чемпионате, но за последние пять матчей лишь одна победа и три поражения.

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Матч же начался с того, что голкипер Десны Игорь Литовка сумел стать сначала антигероем, а затем – героем. На шестой минуте он сбил в собственной штрафной Артема Громова, и арбитр назначил пенальти. Пробивать направился Сергей Булеца, но голкипер с его ударом справился.

Но уже вскоре Булеца исправился за свой промах. Во время одной из атак после прострела с фланга мяч попал к Аллахяра. Форвард пытался развернуться и пробить, но защитники ему помешали. Но мяч отлетел к Булеце, и тот нанес удар в касание. Литовка задел мяч кончиками пальцев, но отбить его как следует не сумел. Счет в матче был открыт.

Десна свой момент сравнять счет потеряла во второй половине первого тайма опасно пробивал Арвеладзе. Но Мацапура справился.

Во втором тайме Десне удалось несколько выровнять игру и начать создавать моменты у ворот соперника. Хотя опасными они не были.

Зато гости забили второй гол. Громов получил пас в штрафной, "переложил" мяч под левую ногу, при этом "положив" на газон соперника, после чего пробил в дальний угол. Правда арбитр матча долго колебался, засчитывать гол за вероятный пассивный офсайд у Аллахяра. И все же засчитал.

Заря довела матч до победы и поднялась вверх в турнирной таблице. Команда пока на четвертом месте, отставая от третьей Ворсклы на одно очко. Десна же осталась седьмой.