Заря победила ЦСКА в Лиге конференций благодаря голам в концовке матча: видео

Луганская Заря победила во втором подряд матче Лиги конференций. В домашнем матче они победили болгарский ЦСКА благодаря голам иранских нападающих Шахаба и Аллахьяра.

Заря – ЦСКА София 2:0

Голы: Шахаб, 87, Аллахьяр, 90 + 5

Матч Зари и ЦСКА выдался довольно боевым. Команды больше внимания уделили борьбе в центре поля, чем созданию опасных моментов. За первый тайм – лишь по одному удару в створ ворот выполнила каждая из команд. Хотя сами удары опасности не несли.

Стоит внимания Шахтер и Динамо все еще имеют шансы попасть в плей-офф Лиги чемпионов: что для этого необходимо

Все тоже продолжилось и во втором тайме. Поэтому матч шел до первой ошибки одной из команд. И произошла она аж в конце встречи. Шахаб запрессинговал соперника после вбрасывания аута, отобрал мяч у Лама, после чего вошел в штрафной. Перед ним был Маттей, так что казалось, что момент упущен. Хотя рядом были партнеры. Но Шахаб сам решился на удар – мяч пролетел между ног защитника в угол ворот Бусатту, который не надеялся на удар.

После этого перед Зарей встала задача сохранить положительный результат. Зато гости почти все силы бросили на финальный штурм ворот, за что и поплатились еще одним голом в свои ворота. После розыгрыша штрафного, мяч удалось отобрать и организовать быстрый контрвыпад. Он мог провалиться, ведь Жуниньо упал на газон. Но мяч подхватил Шахаб, дошел с ним до штрафного, где отдал пас на Аллахьяра – иранский нападающий свой момент не упустил.

Заря побеждает и набирает шесть очков. Сколько же имеет Рома, которая пока не сыграла свой матч против Буде-Глимт.