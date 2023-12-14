Заря поиздевалась над Брейдабликом в последнем матче Лиги конференций: видео разгромной победы

Поединок Лиги конференций Заря - Брейдаблик уже не имел турнирного значения для обеих команд. Однако луганская команда сумела пополнить копилку Украины в еврокубках сезона 2023/24.

Заря – Брейдаблик 4:0

Голы: Герреро, 2, Муминович, 11 (автогол), Мичин, 19, Горбач, 76

В четверг, 14 декабря, в польском Люблине на стадионе "Арена Люблин" прошел матч 6-го тура Лиги конференций Заря – Брейдаблин. Соперники оказались в разных "весовых" категориях, пишет 24 Канал.

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Заря напоследок порадовала результатом

Уже с первых минут поединка сказалось преимущество в классе футболистов Зари. На 2-й минуте панамский форвард луганцев Герреро воспользовался растерянностью защиты соперника и отправил мяч под левую штангу.

На 11-й минуте матча хозяева удвоили свое преимущество. Чурко с левого фланга сделал прострел во вратарскую, где защитник Брейдаблика Муминович в борьбе с Горбачем срезал кожаного в собственные ворота.

На этом подопечные Юрия Коваля не остановились. Через несколько минут Мичин после стремительной атаки довел счет до разгромного.

После такого феерического начала игра успокоилась. Лишь под занавес матча 19-летний Игорь Горбач забил свой третий гол в Лиге конференций.

В итоге арбитр зафиксировал разгромную победу Зари со счетом 4:0.

Заря завершила свой еврокубковый сезон на 3 месте группы В. К сожалению, свои шансы побороться за выход в плей-офф луганчане потеряли в предыдущих поединках.

Видеообзор матча Заря – Брейдаблик