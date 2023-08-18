Заря – Александрия 0:0

В УПЛ этого уик-энда проходят матчи 4 тура сезона 2023-2024. В одной из встреч пятницы встречались претенденты на еврокубки Заря и Александрия, пишет 24 канал.

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Луганчане не лучшим образом начали сезон, проиграв в двух стартовых играх. Но ситуацию немного исправили после победы над Ворсклой. Александрия же наоборот начала с двух побед, после чего уступила Шахтеру.

В составе Зари снова не оказалось главного бомбардира прошлого сезона Назария Русина, тренер рассказывал о травме форварда. Также с первых минут в воротах играл Турбаевский, а не Сапутин.

Игра показалась достаточно динамичной, но остроты со стороны обеих команд было немного. Команды нанесли по 8 ударов, но только один из них был в произведение. Так что финальный свисток зафиксировал закономерную нулевую ничью.

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Это позволяет Александрии подняться на 4 строчку, но сразу три команды могут ее обойти по итогам тура. Через неделю подопечные Ротаня померяются силами с Полесьем, тогда как Зорю ждет выезд в Миная. Перед этим луганчане сыграют в Лиге Европы против Славии.

Видеообзор матча Заря – Александрия: