Заря – Александрия: онлайн-трансляция матча УПЛ

В воскресенье, 25 июля, Заря и Александрия сыграют в первом туре УПЛ. Этот матч можно будет посмотреть и онлайн.

Заря в прошлом сезоне вновь заняла третье место. Луганский клуб готов бороться и за награды выше.

Зато Александрия заняла аж девятое место. Это привело к тому, что в команде сменился тренерский штаб – Владимир Шаран покинул Александрию после того, как проработал там без перерыва восемь лет (а всего – десять). Поэтому новым тренером назначили Юрия Гуру, для которого это будет дебютный матч в УПЛ.

Матч Заря – Александрия состоится в Запорожье на стадионе "Славутич-арена" и начнется в 19:30.

Онлайн-трансляция матча Заря – Александрия