Заря получила техническое поражение в матче с Минаем: за что наказали бронзового призера УПЛ

Луганская Заря получила вердикт по матчу последнего тура УПЛ-2022/2023. Бронзовый призер чемпионата Украины получил техническое поражение из-за досадной ошибки.

Матч Минай – Заря запомнился скандальным эпизодом со стороны луганского коллектива. На 76-й минуте Заря выпустила на поле Дмитрия Мышнева вместо Сергея Булецы, которого вообще не было в предматчевой заявке гостей.

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Справедливое наказание от УПЛ

После поединка Мышнев добавили в протокол, но с примечанием "не был внесен в рапорт арбитра".

КГК УАФ 22 июня жестко, но справедливо отреагировал на этот казус, который признала Заря. Луганскому клубу было засчитано техническое поражение 3:0.

Кроме этого, луганский клуб должен заплатить штраф в размере 50 тысяч гривен.

Интересно, что сам матч закончился с идентичным счетом, но в пользу Зари. Дубль оформил Назарий Русин и отличился голом Арсен Батагов. Но после вердикта УПЛ с "мужиков" были сняты эти три балла.

Благодаря такому решению Минай поднялся с 10-й на 8-ю позицию УПЛ, набрав 36 баллов в 30 турах сезона-2022/2023. На место Зари в турнирной таблице этот вердикт никак не повлиял, а лишь уменьшилось преимущество над четвертым Динамо – с 7-ми до 4-х очков. Заря осталась в топ-3.

Заря может оспорить это решение КГК УАФ в течение 10 дней в Апелляционном комитете УАФ.