Запугивает соперников: игрок сборной Англии забил красивый гол через себя – видео

Сборная Англии готовится к последним матчам отбора чемпионата мира-2022. Один из лидеров атаки Фил Фоден отметился красивым голом на тренировке.

Красивое взятие ворот на тренировке

21-летний полузащитник в составе сборной Англии готовится к двум последним поединкам квалификационного раунда. Фил Фоден приятно удивил партнеров по команде великолепным голом на тренировке.

Смотрите также Претендент на премию Пушкаша: игрок в Словении забил великолепным ударом через себя – видео

Фоден решил пробить в одно касание после верховой передачи и сделал это идеально. Одноклубник Александра Зинченко в Манчестер Сити забил красивым голом в падении через себя. Другие игроки английской сборной высоко оценили такое взятие ворот, устроив автору гола овации. Фил поблагодарил партнера по команде за передачу.

Красивый гол Фодена на тренировке: видео

Сборная Англии сыграет еще два матча отбора на чемпионате мира-2022. Уже 12 ноября "три льва" дома примут Албанию, а уже 15 ноября сыграют на выезде против Сан-Марино.

После 8 туров англичане лидируют в группе I, в их активе 20 очков. Они опережают ближайшего конкурента Польшу на три пункта.

В сезоне-2021/2022 Фоден уже отыграл за Мансити 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 4 асисты.