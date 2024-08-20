Сторонник Московского патриархата: Ломаченко отреагировал на запрет УПЦ МП в Украине

Во вторник, 20 августа, в Верховной Раде состоялось голосование за запрет УПЦ МП в Украине. Василий Ломаченко возмущен решением народных депутатов.

Украинский чемпион по версии IBF в легком весе отреагировал на принятие нардепами закона о запрете УПЦ МП. Скандальная ситуация на религиозную тему набирает обороты.

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Реакция Ломаченко относительно запрета УПЦ МП

После принятия нового закона по которому Украинская православная церковь должна разорвать все отношения с РПЦ. Василий Ломаченко неоднократно поддерживал московский патриархат.

В своих соцсетях боксер разместил публикацию в которой раскритиковал Верховную Раду за ее решение запретить УПЦ МП в Украине.

Действительно "делаем историю". Безбожники думают, что победили ... Очень счастлив жить в такое время, когда проверяется настоящая вера. Мир Всем,

– написал Ломаченко.

Также в своей заметке украинец разместил строки из Библии, где указано, что наступит время и Бог воздаст всем за их дела и слова.

Напомним, вчера, 19 августа, Василий Ломаченко в своем Инстаграме выложил пост с "угрозами" для тех, кто поддержит запрет УПЦ МП в Украине.