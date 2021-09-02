В Запорожье призер Олимпийских игр Насибов получил желанную квартиру: фото
Источник:Запорожская ОГА
В среду, 1 сентября, серебряный призер Олимпийских игр Токио-2020, борец греко-римского стиля Парвиз Насибов получил собственную квартиру.
Квартиру спортсмен выбирал сам, уже заключил договор и стал полноценным собственником жилья.
К слову Хотел большего, ведь чемпион – один, а призеров много, – Насибов о серебре на Олимпиаде-2020
Президент Владимир Зеленский поручил нам приобрести жилье для Парвиза. Мы думали, что город Запорожье решит – мэр обещал, но возникли проблемы. Мы обратились к Энергодару, этот город уже помогал в вопросах с финансированием работ на Хортице, там посоветовали обратиться к общине. Помогла Малобелозерская сельская ОТГ. Депутаты быстро провели сессию и выделили деньги. Собрались за три дня, приняли решение единогласно,
– сказал председатель Запорожской ОГА Александр Старух.
Он пояснил, что община выделила миллион гривен, еще 300 тысяч гривен – призовая награда, которую спортсмен получил из областного бюджета.
"Я счастлив, что получил собственное жилье. Меня это будет мотивировать еще больше. Это очень ценно. Буду ожидать премию от мэра, которую он обещал (городской глава Владимир Буряк обещал выделить 1 млн грн на приобретение жилья – ред.), чтобы сделать ремонт. Мэр обещал, надеюсь, он слова сдержит", – сказал спортсмен.
Парвиз Насибов получил собственную квартиру / Фото zoda.gov.ua
Что известно о Парвизе Насибове
- 4 августа 22-летний борец греко-римского стиля завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио.
- С 13 лет Насибов живет в Запорожье, его родители – в Николаеве. Парень говорит, что приобретет жилье и для родителей. Мол, уже получил призовые деньги от государства.
- Также областной совет вручил спортсмену почетную награду – орден "За заслуги перед Запорожским краем" III степени.