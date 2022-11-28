Генеральный секретарь УАФ получил два месяца ареста: журналист рассказал о подробностях громкого дела

В украинском футболе разгорается коррупционный скандал. Функционеры УАФ обвиняются в мошенничестве и отмывании средств.

Печерский суд Киева избрал меру пресечения для генерального секретаря Украинской ассоциации футбола Юрия Записоцкого. Функционер проходит по делу строительства завода искусственных покрытий для футбольных полей.

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Как сообщает журналист Константин Андриюк, суд назначил Записоцкому два месяца ареста (до 23 января) или залог в размере 9 миллионов 880 тысяч гривен.

Прямо сейчас Записоцкий ждет конвой, который из зала суда доставит его в СИЗО. Завтра в 9:30 утра – мера пресечения для Андрея Павелко,

– написал Андриюк.

Кроме того, журналист поделился инсайдом по поводу залога. По данным Андриюка, УАФ срочно ищет необходимую сумму и планирует получить ее в компании ДТЭК.

"УАФ хочет просить эти деньги у компании ДТЭК. Об этом юристы УАФ шептались в кулуарах суда. Потому что Андрей Павелко дружит с гендиректором ДТЭК Тимченко", – отметил Андриюк.

Напомним, правоохранители расследуют коррупционные злоупотребления УАФ под руководством Андрея Павелко. Президента УАФ подозревают в "завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах по предварительному сговору с группой лиц".