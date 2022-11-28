Печерський суд Києва обрав запобіжний захід для генерального секретаря Української асоціації футболу Юрія Запісоцького. Функціонер проходить по справі будівництва заводу штучних покриттів для футбольних полів.

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Як повідомляє журналіст Костянтин Андріюк, суд призначив Запісоцькому два місяці арешту (до 23 січня) або заставу у розмірі 9 мільйонів 880 тисяч гривень.

Просто зараз Запісоцький чекає на конвой, який із зали суду доправить його в СІЗО. Завтра о 9:30 ранку – міра запобіжного заходу для Андрія Павелка,

– написав Андріюк.

Крім того, журналіст поділився інсайдом стосовно застави. За даними Андріюка, УАФ терміново шукає необхідну суму і плануює її отримати в компанії ДТЕК.

"УАФ хоче просити ці гроші в компанії ДТЕК. Про це юристи УАФ шептались в кулуарах суду. Бо Андрій Павелко дружить з гендиректором ДТЕК Тимченком", – зазначив Андріюк.

Нагадаємо, правоохоронці розслідують корупційні зловживання УАФ під керівництвом Андрія Павелка. Президента УАФ підозрюють у "заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах за попередньою змовою з групою осіб".