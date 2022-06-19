Тим: Это не первый раз, когда люди жалуются

Полицию вызвали живущие рядом люди, потому что из-за громкого стона они подумали, что там снимают фильмы для взрослых. Но когда стражи порядка приехали на место, то выяснилось, что эти звуки издает Тим.

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Сам же теннисист рассказал, что жалобы на его громкие тренировки поступают уже не впервые. Он лишь посмеялся над забавным случаем с его соседями в Трайскирхене.

Это не первый раз, когда люди жалуются. Со мной такое происходит с самого детства. Это всегда очень смешно, не совсем непонятно, звуки могут быть громкими и удивительными. Я тренировался без рубашки, мое тело в столь хорошей форме, что они думали, что мы там снимаем порно,

– сказал теннисист.

Что известно о теннисисте

Недавно Доминик Тим заявил, что не будет участвовать в Уимблдоне.

Теннисист занимает 352-е место в мировом рейтинге.

Однако еще в 2020 году он был на 3-й позиции в таблице ATP.

Обратите внимание. Уимблдон стартует 27 июня и продлится до 10 июля на лондонском корте.

Это первый крупный турнир по теннису, запретивший россиянам и белорусам участвовать в личных соревнованиях.