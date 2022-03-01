Заканчивайте писать ху*ню, ваша армия обстреливает жилые кварталы, – Ольга Харлан

Известная украинская саблистка, олимпийская чемпионка украинская саблистка Ольга Харлан с помощью соцсетей обратилась к своим российским подписчикам и показала бомбардировки Харькова.

С первого дня войны России с Украиной Харлан поддерживает активную гражданскую позицию.

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"Мои российские подписчики, о спортсменах я уже не говорю, они, скорее всего, решили не смотреть моих сторис, чтобы сильно не расстраиваться. Так вот, если вам вливают в уши, что ваша армия не стреляет в мирное население, то я представляю вашему вниманию сегодняшнее видео из Харькова! На котором ваша армия расстреливает жилой квартал из градов", – начала она.

"Итак, давайте заканчивайте всякую ху*ню, что ваша армия бьет только по военным объектам. Включайте мозг и давайте думайте быстрее", - написала Харлан.

Также украинская фехтовальщица объяснила, почему спортивные санкции тоже важны:

Их спортсмены тоже должны понять, что их страна – это страна-агрессор. Они должны понимать это, а не молчать.

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