"Как можно быть такими больными на голову": Зозуля высмеял заявление Путина о перемирии
Источник:телеграм-канал "Кукушка кует"
Бывший игрок Динамо и Днепра не может поверить в уровень лицемерия президента РФ, решившего "прекратить огонь" на 7 января.
Война России против Украины продолжается почти 9 лет. Особенно ужасным выдался последний год, когда оккупанты решились на полномасштабное вторжение и геноцид украинского населения.
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Фашисты выпускают ракеты и дроны по энергетической и гражданской инфраструктуре страны, убивая мирных граждан и покидая население без света. Впрочем, накануне 7 января, когда в России празднуют Рождество, Путин решил поиграть в миролюбия.
Президент РФ объявил о "прекращении огня" на 6-7 декабря и даже призвал Украину сделать то же самое. Этот ход диктатора очень рассмешил бывшего игрока сборной Украины Романа Зозулю.
Появилась информация о том, что кровавый карлик поручил своей собачке Шойгу сделать прекращение огня на Рождество. И просят Украину сделать то же самое. Хотят дать людям сходить в церковь. То есть на Новый год запускать ракеты по Украине – это норма. За новогоднюю ночь выпустить около 40 "шахедов" – это тоже норм. А тут просят прекратить огонь. Я не понимаю, как можно быть такими больными головой… Я считал, что такого не бывает,
– написал футболист в своем канале в телеграме.
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Как выглядит российское "перемирие" на праздники:
- На минувшую Пасху захватчики обстреливали Харьковщину, Львовщину, Ровенщину, Винницкую, Житомирскую, Черкасскую и другие регионы Украины.
- Тогда россияне убили в Одессе женщину и ее трехмесячного ребенка. Также от обстрела по Казатину и Жмеринке погибли 5 человек, а в Донецкой области были убиты двое детей в Очеретинской общине.
- 24 декабря 2022 года, когда большинство христиан мира праздновали сочельник, Россия убила 11 человек в Херсоне, обстреляв центр города. Еще десятки жителей получили ранения.
- В новогоднюю ночь оккупанты устроили массовые обстрелы Киева и области "шахедами". Также пострадали Запорожская, Днепропетровская и Сумская области. Погибли по меньшей мере четыре человека.