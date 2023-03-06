С Ярмоленко и Коноплянкой: заявка сборной Украины на матч против Англии

Исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Украины Руслан Ротань объявил список футболистов, вызванных на матч против Англии 26 марта

В главный список команды попало 26 игроков. Еще 13 футболистов попали в резервный список. В случае возможного повреждения, футболисты из резервного списка могут пополнить основную группу.

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Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания), Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык (оба – Шахтер).

Защитники: Александр Караваев (Динамо), Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – Шахтер), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Илья Забарный (Борнмут, Англия), Эдуард Соболь (Страсбур, Франция), Александр Сваток, Эдуард Сарапий – (Днепр-1).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все – Шахтер), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба – Динамо), Александр Пихаленок (Днепр-1), Андрей Ярмоленко (Аль-Айн, ОАЭ), Руслан Малиновский (Олимпик Марсель, Франция), Александр Зинченко (Арсенал, Англия), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Михаил Мудрик (Челси, Англия), Евгений Коноплянка (Краковия, Польша).

Нападающие: Роман Яремчук (Брюгге, Бельгия), Артем Довбик (Днепр-1).

Следует отметить, что в списке есть Евгений Коноплянка, который в последний раз в сборную Украины вызывался еще в марте 2021 года. А на поле в составе команды выходил еще 3 сентября 2020 года – в игре против Швейцарии.

Резервный список

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Никита Шевченко (Александрия).

Полевые игроки: Александр Тимчик, Денис Попов (оба – Динамо), Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Дмитрий Крыськив, Данило Сикан, Егор Назарина (все – Шахтер), Алексей Гуцуляк (Днепр-1), Денис Мирошниченко (Александрия), Виктор Коваленко (Специя, Италия), Даниил Игнатенко (Бордо, Франция).

Национальная команда начнет свой сбор 20 марта в Лондоне. 26 марта команда проведет матч против Англии в рамках отбора на Евро-2024.

Руслан Ротань в этом матче будет исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины.