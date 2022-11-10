Вспомнили о "Золотом мальчике", но без Ройса: сборная Германии объявила заявку на ЧМ-2022

Сборная Германии станет одним из главных фаворитов на чемпионате мира-2022 в Катаре. Ханс-Дитер Флик включил в заявку "Бундестим" 26 футболистов.

Немецкая сборная приятно удивила присутствием в заявке "Золотого мальчика" Марио Гетце. 30-летний атакующий полузащитник Айнтрахта впервые за 5 лет наденет футболку национальной команды.

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О герое ЧМ-2014 не забыли

В последний раз бывший лидер Боруссии Дортмунд играл за "Бундестим" 14 ноября 2017 года. Это было в товарищеском матче против Франции. Но встреча закончилась боевой мировой 2:2. Марио провел на футбольном поле 25 минут.

Именно гол Гетце на 113 минуте в финале чемпионата мира-2014 принес Германии титул лучшей сборной мира. Этот мяч не только одержал победу, но и принес славу Марио, карьера которого стремительно пошла вверх.

Также следует выделить появление в заявке 17-летнего бриллианта дортмундской Боруссии Юссуфи Мукоко.

Заявка сборной Германии

Вратари: Мануэль Нойер, Марк-Андре тер Штеген, Кевин Трапп;

Мануэль Нойер, Марк-Андре тер Штеген, Кевин Трапп; Защитники: Армель Белла-Котчап, Маттиас Гинтер, Кристиан Гентнер, Тело Керер, Лукас Клостерман, Давид Раум, Антонио Рюдигер, Нико Шлоттербек, Никлас Зюле;

Армель Белла-Котчап, Маттиас Гинтер, Кристиан Гентнер, Тело Керер, Лукас Клостерман, Давид Раум, Антонио Рюдигер, Нико Шлоттербек, Никлас Зюле; Полузащитники: Карим Адейеми, Юлиан Брандт, Никлас Фюлкруг, Леон Горецкая, Марио Гетце, Илкай Гюндоган, Йонас Хофман, Йозуа Киммих, Джамал Мусиала;

Карим Адейеми, Юлиан Брандт, Никлас Фюлкруг, Леон Горецкая, Марио Гетце, Илкай Гюндоган, Йонас Хофман, Йозуа Киммих, Джамал Мусиала; Нападающие: Юссуфа Мукоко, Томас Мюллер, Лерой Зане, Серж Гнабри, Кай Хаверц.

Не только единственными пополнениями. Не обошлось без потерь. На чемпионат мира-2022 в Катар со сборной Германии точно не поедут атакующий полузащитник Марко Ройс и нападающий Тимо Вернер. Оба пропускают Мундиаль из-за травм.

В групповом раунде ЧМ-2022 "Бундестим" сыграет против Японии (23 ноября), Испании (27 ноября) и Коста-Рики (1 декабря).