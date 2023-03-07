Семь легионеров в заявке: Ротань определился с составом "молодежки" на мартовские матчи

Молодежная сборная Украины в марте приступит к подготовке к чемпионату Европы-2023. Тренерский штаб "сине-желтых" определился с кадровым потенциалом на матчи с Данией и Италией.

Молодежная сборная Украины с 20 по 27 марта проведет учебно-тренировочный сбор, в рамках подготовки к Евро-2023. Главный тренер "сине-желтых" Руслан Ротань объявил список из 26-ти футболистов, вызванных на матчи.

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Ротань работает на трех фронтах

В основную заявку попали 7 легионеров. Из Александрии, которую также тренирует Ротань, вызвали двух игроков: Николай Михайленко – в основной заявке, а Викентий Волошин – в резерве. Также тренерский штаб "молодежки" определился с резервом, в который вошли 13 игроков.

Отметим, что тренировочный сбор, скорее всего, проведут помощники Ротаня, поскольку сам Руслан Петрович 26 марта будет руководить действиями главной команды страны в матче против Англии.

Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Руслан Нещерет (Динамо Киев), Кирилл Фесюн (Колос Ковалевка), Яков Кинарейкин (Днепр-1 Днепр).

Руслан Нещерет (Динамо Киев), Кирилл Фесюн (Колос Ковалевка), Яков Кинарейкин (Днепр-1 Днепр). Защитники: Ростислав Лях, Виталий Роман, Роман Дидык (все — Рух Львов), Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия), Кристиан Биловар (АЕЛ, Кипр), Александр Сирота, Константин Вивчаренко (оба — Динамо Киев), Арсений Батагов (Заря Луганск), Александр Драмбаев (Зюльте-Варегем, Бельгия).

Ростислав Лях, Виталий Роман, Роман Дидык (все — Рух Львов), Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия), Кристиан Биловар (АЕЛ, Кипр), Александр Сирота, Константин Вивчаренко (оба — Динамо Киев), Арсений Батагов (Заря Луганск), Александр Драмбаев (Зюльте-Варегем, Бельгия). Полузащитники: Иван Желизко (Валмиера, Латвия), Валентин Рубчинский, Александр Назаренко (оба - Днепр-1 Днепр), Владимир Бражко, Максим Хлань (оба - Заря Луганск), Николай Михайленко (Александрия), Алексей Кащук (Сабах, Азербайджан), Олег Очеретько , Дмитрий Крыськив (оба – Шахтер Донецк), Максим Брагару (Черноморец Одесса).

Иван Желизко (Валмиера, Латвия), Валентин Рубчинский, Александр Назаренко (оба - Днепр-1 Днепр), Владимир Бражко, Максим Хлань (оба - Заря Луганск), Николай Михайленко (Александрия), Алексей Кащук (Сабах, Азербайджан), Олег Очеретько , Дмитрий Крыськив (оба – Шахтер Донецк), Максим Брагару (Черноморец Одесса). Нападающие: Богдан Вьюник (Грацер, Австрия), Даниил Сикан (Шахтер Донецк), Владислав Ванат (Динамо Киев), Николай Кухаревич (Хиберниан, Шотландия).

Резервный список

Вратарь: Денис Твардовский (Шахтер Донецк).

Денис Твардовский (Шахтер Донецк). Полевые игроки: Дмитрий Капинус (Металлист 1925 Харьков), Алексей Сыч (Кортрейк, Бельгия), Антон Боль, Максим Дячук, Назар Волошин, Владислав Супряга (все — Динамо Киев), Марьян Фарина (Шахтер Донецк), Андрей Булеза (Минай), Марко Сапуга (Рух Львов), Викентий Волошин (Александрия), Эльдар Кулиев (Зира, Азербайджан), Максим Кучерявый (Фалкирк, Шотландия).

24 марта в Турции молодежная сборная Украины встретится со своими сверстниками из Дании. А 27 марта "сине-желтые" сыграют против молодежной сборной Италии.

Финальная часть Евро-2023 (U-21) будет проходить в период с 21 июня по 8 июля в Грузии и Румынии. В турнире примут участие 16 команд. Подопечные Ротаня на групповом раунде сыграют с Румынией, Испанией и Хорватией. Три лучших команды Евро-2023 (кроме Франции и Англии) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.