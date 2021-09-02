Загребельный с рекордом Европы получил 19 "золото" Украины на Паралимпиаде
Источник:24 канал
Владислав Загребельный стал автором 19 "золота" Украины на Паралимпиаде-2020. Легкоатлет одержал победу в прыжках в длину.
Победа украинца с рекордом
Владислав Загребельный завоевал свою первую медаль в Токио и сразу золотую. Украинец в классе Т37 в третьей попытке продемонстрировал результат 6.59 метра. До такого показателя ближе всех был аргентинец Брайан Лионель Импеллиццери, но подвинуть с первого места украинца не сумел.
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Загребельный – паралимпийский чемпион в Токио. Украинский легкоатлет установил новый рекорд Европы! Владислав опередил ближайшего конкурента на 15 сантиметров.
Тройку лидеров замкнул бразилец Матеус Эванжелиста Кардозу.
Результаты призеров (прыжки в длину)
1. Владислав Загребельный (Украина) – 6.59
2. Брайан Лионель Импеллиццери (Аргентина) – 6.44
3. Матеус Эванжелиста Кардозу (Бразилия) – 6.05
- Для 29-летнего Загребельного эта медаль стала первой в карьере на уровне Паралимпиады.
- Спортсмен принес Украине 19 "золото" и вернул команду в топ-5 лучших стран в общем медальном зачете. Теперь в копилке Украины аж 77 наград (19 золотых, 35 серебряных и 23 бронзовых).