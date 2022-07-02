Как в СССР: хоккеист сборной России хотел сбежать в НХЛ, но его насильно отправили в военкомат

Если ты играешь в форме с надписью "СССР" и фотографируешься с кремлевским диктатором, то следует ожидать, что Советский союз к тебе вернется и в виде репрессий. Об этом стоило бы помнить российскому хоккеисту Ивану Федотову.

В пятницу, 1 июля, в Санкт-Петербурге был задержан хоккеист Иван Федотов. Он в предыдущем сезоне КХЛ был признан лучшим вратарем в чемпионате. А также выступал за сборную России.

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Но жить в России он в дальнейшем не планировал, поэтому решил перебраться в США. Он там даже подписал контракт с командой НХЛ Филадельфия Флайерс. И предупредил руководство ЦСКА о расторжении с ними контракта.

А задержан 25-летний хоккеист по подозрению в уклонении от военной службы. Военная прокуратура Санкт-Петербурга решила подать его в розыск как уклоняющегося от военной службы. И российские стражи порядка со спецназовцами бросились на задержку игрока. Они выжидали его в разных местах, в том числе возле ледовой арены и нескольких квартир. И все же задержали его. После чего отвезли в военкомат.

В военкомате игрока продержали несколько часов. И вывезли его оттуда только в машине скорой помощи. В больнице он провел всю ночь. О его нынешнем состоянии ничего неизвестно.

Играешь за ЦСКА и "СССР" – готовься к службе в армии и к репрессиям

Случай с Иваном Федотовым довольно показателен в том плане, который Россия и местный спорт возвращаются во времена СССР.

Для начала следует отметить, что игрок выступал за ЦСКА – Центральный спортивный клуб армии. Еще с советских времен повелось, что игроки таких команд как ЦСКА или СКА (как хоккеисты, так и футболисты) были официально военнослужащими. Часто руководство таких клубов забирало себе лучших спортсменов, которые должны были пройти военную службу в рядах советской армии.

Как видим, в нынешней России ситуация кардинально не изменилась. Иван Федотов, выступавший за ЦСКА, формально считался военнослужащим. Поэтому, когда он решил самовольно покинуть команду, руководство ЦСКА прибегло к тем репрессиям, которые могло использовать – признало его уклоняющимся от военной службы и объявило в розыск. А за это ему может грозить до двух лет заключения.

Таким образом спорт в России возвращается ко временам СССР, где спортсменам тоже нельзя было покинуть пределы империи. А тоталитарный госаппарат без проблем разделялся с неугодными. Единицам удавалось сбежать.

Но Иван Федотов должен был быть к этому готов. Ведь еще в январе 2022 года он выступал за сборную России, которая вышла на матч против Финляндии в форме с надписью "СССР". Советский союз для этого игрока вернулся не только в символах на форме, но и реальных репрессиях.