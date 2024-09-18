Скандал с наручниками и звонок Зеленского: все, что известно о задержании Усика в Польше

Вечером 17 сентября Украину всколыхнула новость о задержании Александра Усика. СМИ распространили видео, на котором боксера в кандалах выводят люди в форме.

По состоянию на сейчас Александра Усика уже отпустили. 24 канал собрал всю информацию о задержании боксера, которая сейчас известна.

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Причина задержания Усика

Вечером 17 сентября, олимпийский чемпион Жан Беленюк распространил видео, на котором видно как польские правоохранители ведут украинского боксера в наручниках в неизвестном направлении. Однако на тот момент детали инцидента были неизвестны.

Задержание Усика в Польше: смотрите видео

Сам боксер сообщил о том, что произошло недоразумение, которое быстро решилось. Поблагодарил украинских дипломатов и выразил уважение полякам.

Друзья, все хорошо. Произошло недоразумение, которое быстро разрешилось. Спасибо всем, кто волновался. Спасибо украинским дипломатам за поддержку. И респект польским правоохранителям, которые выполняют свои обязанности, несмотря на рост, вес, размах рук и регалии,

– написал спортсмен.

Впоследствии неприятный инцидент прокомментировал и майор пограничной службы Польши Яцек Михаловский в интервью Dziennik Polski. Он заверил, что это было не задержание. Пограничник объяснил, что Усика и одного из членов его команды сняли с рейса и они потеряли статус пассажиров. Ребята не хотели выходить на посадку, когда их вызвала служба безопасности аэропорта.

По словам Михаловского, это была мера пресечения, а не задержание. Усик и его друг чрезмерно жестикулировали перед правоохранителем из-за недовольства. Именно поэтому правоохранители были вынуждены ограничить их движения руками. Когда боксер прошел в офисное помещение, наручники сразу были сняты.

Также появилось объяснение и промоутера Усика, Александра Красюка. Он сообщил, что боксер должен был лететь из Кракова вместе с товарищем. Усик имел "priority" очередь на посадку в самолет компании RyanAir. Его друг Александр должен был пройти через общую очередь, но заснул во время ожидания бординга.

После того, как было объявлено начало посадки пассажиров на борт самолета боксер разбудил товарища, сказав, что будет ждать его возле самолета. После процедуры проверки паспортов Александр начал ждать своего друга, тогда началась вся эта история.

Сотрудники краковского аэропорта, каким-то образом обнаружили у друга Усика состояние "глубокого алкогольного опьянения" и не позволили пройти на рейс. Украинский чемпион начал выяснять ситуацию, которая сложилась с его товарищем.

Впоследствии появилась местная полиция, которая предложила пройти с ними для установления факта "алкогольного опьянения" и оформления документов. Александр заявил, что не оставит своего друга одного. В полицейском участке товарищу Усика предложили пройти "даггер", чтобы узнать состояние второго Александра, который показал содержание алкоголя, равное одной бутылке пива. Генеральный консул Украины в Польше впоследствии прибыл на место происшествия. Тогда уже польские правоохранители вынуждены были объяснять такое отношение к гражданам нашего государства.

Реакция Украины на инцидент

Представитель Министерства иностранных дел Украины рассказал в комментарии 24 Каналу, что по поручению министра Андрея Сибиги, генконсул Украины в Кракове уже срочно выехал в аэропорт, чтобы выяснить обстоятельства ситуации. В частности украинский МИД осудил действия польских правоохранителей.

Украинская сторона категорически не воспринимает продемонстрированное на видео отношение к своему гражданину и чемпиона,

– заявили в министерстве.

Там также отметили, что глава МИД Украины Андрей Сибига уже:

обратился к своему польскому коллеге с целью немедленно решить эту ситуацию;

поручил генконсулу выразить протест и возмущение таким отношением.

В частности Андрей Сибига позже сообщил, что направит соответствующую ноту польской стороне по отношению к Александру Усику в аэропорту Кракова. В МИД Украины считают такие действия непропорциональными и недопустимыми.

Впоследствии на задержание Усика отреагировал и президент Украины, Владимир Зеленский. Он сообщил, что поручил МИД и МВД как можно быстрее разобраться в этом инциденте.

Я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону. Поручил министру иностранных дел Украины Андрею Сибизи и министру внутренних дел Украины Игорю Клименко немедленно разобраться во всех деталях инцидента в аэропорту Кракова,

– рассказал Зеленский.

Уже 18 сентября на задержание украинского боксера отреагировал и его промоутер, Александр Красюк.

"То ли лунное затмение так затмило сознание работников авиакомпании и полиции, или желание поближе познакомиться с выдающимся чемпионом, говорить сложно. Однако, точно можно сказать, что годовщину победы Усика над Гловацким в польском Гданьске 2016 года поляки отметили своеобразно", – написал Красюк в соцсетях.

Мемы в сети относительно задержания Усика

Пока детали инцидента еще не были известны, соцсети уже взорвались мемами. Украинские пользователи сами нашли объяснения и причины инцидента.

Отметим, что в итоге Александра Усика отпустили и конфликт был исчерпан.