Как украинцы "кричали нацистские лозунги": очередная ложь от России о наших футбольных фанатах

В Катаре продолжает проходить Чемпионат мира по футболу, на котором, в частности, есть украинцы на трибунах. Российская пропаганда начала разгонять фейк о задержании наших земляков на матче из-за гитлеровских лозунгов.

Кремль делает все, чтобы дискредитировать наше государство в информационном поле и применяет все возможные методы. Вражеские псевдожурналисты начали массово сообщать о задержании украинцев в Катаре за "пропаганду нацизма".

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Как Россия выдает желаемое за действительное

Очевидно, что инцидент с публикацией фейка нельзя считать случайностью. Российские СМИ сознательно распространяли видео задержание украинских фанатов в Катаре, полностью изменив его контекст.

Кремлевские журналисты утверждали, что ролик принадлежит телеканалу Al Jazeera. На видео были видны украинские фанаты, которые якобы пририсовали к символу Чемпионата мира по футболу усы Гитлера и написали на баннерах нацистское поздравление "Sieg Heil".

Но на самом деле это ложь и такого не было. В первую очередь, важно сказать, что такого ролика вообще нет на официальном сайте и в соцсетях медиа Катара Al Jazeera, к тому же его оформление полностью отличается от типичного стиля видеосюжетов телеканала.

️В видео использовано старое фото украинских болельщиков, не имеющее отношения к проходящему в Катаре Чемпионату мира 2022,

– отмечают Stopfake.

Футбол не вне политики: как Россия использует детей для пропаганды

В Катаре 20 ноября стартовал Чемпионат мира по футболу 2022 года. Это международное футбольное соревнование, в котором принимают участие мужские сборные команды стран, являющихся членами ФИФА. Его проводят раз в четыре года уже более 90 лет.

Недавно украинская телеведущая Маша Ефросинина опубликовала в своем инстаграме шокирующие фотографии. На них видно, как в спортивном зале детей выложили в форме буквы "Z", что является символом "специальной военной операции" – или войны России против Украины. Телеведущая отметила, что враждебное государство использует даже детей-футболистов для того, чтобы продвигать свою идеологию.

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