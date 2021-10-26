Украинца отметили в Европе
Украинский атакующий полузащитник отыграл за Гент полный матч против Генка. Роман Безус внес весомый вклад в разгромную победу команды.
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Украинец на 60-й минуте встречи реализовал 11-метровый удар. Этот гол стал вторым для Гента в матче. Команда украинца забила в третий раз и установила окончательный счет поединка – 0:3.
Действия Безуса в этой игре высоко оценили местные издания. Футболист вошел в символические сборные тура в Бельгии по версиям порталов VP, Sport/Foot Magazine и Voetbal Flitsen. Также статистический портал SofaScore высоко оценил игру украинца.
- В новом сезоне-2021/2022 Безус уже отыграл за Гент 12 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал такое же количество ассистистов.
- Роман выступает за бельгийский клуб с января 2019 года.
Безус в символической сборной / Фото instagram.com/voetbalflitsen.be
Роман Безус попал в команду тура / Фото instagram.com/sportfootmagazine
Безус – в сборной тура в Бельгии / Фото instagram.com/voetbalprimeurbelgie