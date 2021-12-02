Забил гол и парировал два пенальти: видео, как голкипер за один матч стал героем Кубка Испании

Матч 1/64 финала Кубка Испании Калаорра – Атлетико Балеарес запомнился голом вратаря. Голкипер гостей Хави Хинард стал настоящим героем команды.

Дважды стал героем за один матч

Даже матч между такими испанскими командами привлек внимание футбольных фанатов. А все из-за гола вратаря. Такое действо не так часто можно увидеть на футбольном поле.

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Хозяева были близки к выходу в 1/32 финала, если бы не штрафной, который был назначен уже в компенсированное арбитром к матчу время. На стандарт побежали все футболисты Атлетико Балеаресы, не исключением стал страж ворот Хави Хинард.

Голкипер лучше всех сыграл после подачи и ударом головой прошил сетку ворот соперника – 1:1. Радости команды не было предела, футболисты хватались за голову от удивления. Хави спас команду от поражения и перевел матч в серию пенальти, где снова приятно удивил.

Гол вратаря: видео

Опытный 35-летний вратарь парировал два 11-метровых удара соперника и помог своей команде пробиться в следующую стадию Кубка Короля. В итоге – 4:5 по серии пенальти. Вратарь в одну секунду стал настоящим героем поединка.