Забил бывшей команде и отдал ей уважение: Суарес не праздновал гол в ворота Барселоны – фото

Атлетико 2 октября принимало Барселону в рамках Ла Лиги. Победный гол "матрасников" забил бывший игрок каталонцев Луис Суарес, который не стал праздновать взятие ворот.

Добил прежнюю команду

Форвард Луис Суарес получил место в стартовом составе Атлетико в игре против бывшей команды. Уругваец был активен на протяжении всего сыгранного времени, да еще и забил второй гол "матрасников" в ворота Барселоны.

Смотрите также Ляп года: комментатор Динамо радовался голу Шахтера, перепутав команды – видео

В конце первого тайма 34-летний нападающий получил передачу от Лемара и легко прошил тер Штегена. Уругвайский футболист удвоил преимущество хозяев в матче. Суарес не стал праздновать взятие ворот.

Луис Суарес провел за Барселону 283 матча, в которых наколотил 195 голов. В сентябре 2020 года игрок перешел в мадридский клуб.



Суарес забил Барселоне / Фото Getty Images

Его гол стал точкой в поединке. Больше футболисты не забивали. Каталонский клуб снова проиграл, но на этот раз уже в чемпионате – 2:0. Кресло главного тренера Барселоны Рональда Кумана зашаталось еще больше.

После этого взятия ворот соперника Суарес забил всем командам, с которыми играл в Ла Лиге.