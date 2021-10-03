Забил бывшей команде и отдал ей уважение: Суарес не праздновал гол в ворота Барселоны – фото
Источник:24 канал
Атлетико 2 октября принимало Барселону в рамках Ла Лиги. Победный гол "матрасников" забил бывший игрок каталонцев Луис Суарес, который не стал праздновать взятие ворот.
Добил прежнюю команду
Форвард Луис Суарес получил место в стартовом составе Атлетико в игре против бывшей команды. Уругваец был активен на протяжении всего сыгранного времени, да еще и забил второй гол "матрасников" в ворота Барселоны.
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В конце первого тайма 34-летний нападающий получил передачу от Лемара и легко прошил тер Штегена. Уругвайский футболист удвоил преимущество хозяев в матче. Суарес не стал праздновать взятие ворот.К слову. Луис Суарес провел за Барселону 283 матча, в которых наколотил 195 голов. В сентябре 2020 года игрок перешел в мадридский клуб.
Суарес забил Барселоне / Фото Getty Images
Его гол стал точкой в поединке. Больше футболисты не забивали. Каталонский клуб снова проиграл, но на этот раз уже в чемпионате – 2:0. Кресло главного тренера Барселоны Рональда Кумана зашаталось еще больше.
После этого взятия ворот соперника Суарес забил всем командам, с которыми играл в Ла Лиге.
- В новом сезоне Луис отыграл 9 поединков во всех турнирах, в которых отметился 4 голами.
- Атлетико благодаря победе сравнялось по очкам с лидером чемпионата Реалом. У обоих по 17 очков. Но у "сливочных" еще есть игра в запасе. Барселона же осталась с 12 пунктами и опустилась на 9 место.