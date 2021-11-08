Забил бывшей команде: игрок Интера потроллил фанатов Милана после пенальти – фото

Интер на Милан 7 ноября сошлись в топ-матче итальянской Серии А. Хакан Чалханоглу ярко отметил гол в ворота бывшей команды.

Ответил болельщикам бывшей команды

Хотя матч завершился мировой 1:1, но в этой игре забивали только футболисты Интера. На 11-й минуте встречи гости заработали право на пенальти. К 11-метровой отметке подошел атакующий полузащитник Хакан Чалханоглу.

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Турецкий игрок не промахнулся и вывел "нерадзурри" вперед – 0:1. Матч прошел на домашней арене Милана, за который ранее вступал автор результативного удара. Такое взятие ворот не оценили фанаты "россонери" и засвистали Чалханоглу. Ответ полузащитника был мгновенным и достаточно провокационным. Халханоглу вернулся к трибунам, приложил обе руки к ушам, намекая, что не слышит фанатов бывшей команды.

Чалханоглу выступал за Милан с июля 2017 по 2021 год. С июля этого года он перешел на правах свободного агента.

Это его второй гол в новом сезоне во всех турнирах за Интер.



Ответ Хакана Чалханоглу / Фото Getty Images

Его гол не принес три очка Интеру. Уже через шесть минут нидерландский защитник гостей Стефан де Врей отметился автоголом, сравняв цифры на табло арены Сан-Сиро. 1:1 стал итоговым счетом матча.