Спрятался под одеяло: в Мексике вратарь продолжил наблюдать за игрой, несмотря на выемку – видео
18 декабря 2023, 19:20Читати новину українською
В чемпионате Мексики произошел забавный случай. Вратарь, несмотря на изъятие, находился на стадионе.
Речь идет о вратаре Тигреса Науэле Гусмане, который подвел свою команду в финале мексиканского чемпионата. Его клуб уступил Америке Мехико, матч закончился со счетом 0:3, передает 24 Канал.
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Как вратарь скрывался под одеялом
Вратаря изъяли в дополнительное время в игре против Америка. Он получил вторую желтую карточку подряд.
Однако голкипер решил не идти в раздевалку, а спрятался под спонсорское одеяло за воротами, чтобы оттуда наблюдать за игрой на стадионе.
Как вратарь наблюдал за игрой под одеялом: смотрите видео
Турнирное положение команды
- Тигресс в первой встрече против Америки сыграл в ничью (1:1). Во втором матче также не смог победить, потому проиграл финал национального турнира с суммарным счетом 1:4.
- На первом месте в чемпионате Мексики находится Америка Мехико, команда имеет в своем активе 40 болей.
- А вот Тигрес находится на 3-й строчке, команда имеет 30 пунктов.