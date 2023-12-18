Спрятался под одеяло: в Мексике вратарь продолжил наблюдать за игрой, несмотря на выемку – видео

В чемпионате Мексики произошел забавный случай. Вратарь, несмотря на изъятие, находился на стадионе.

Речь идет о вратаре Тигреса Науэле Гусмане, который подвел свою команду в финале мексиканского чемпионата. Его клуб уступил Америке Мехико, матч закончился со счетом 0:3, передает 24 Канал.

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Как вратарь скрывался под одеялом

Вратаря изъяли в дополнительное время в игре против Америка. Он получил вторую желтую карточку подряд.

Однако голкипер решил не идти в раздевалку, а спрятался под спонсорское одеяло за воротами, чтобы оттуда наблюдать за игрой на стадионе.

Как вратарь наблюдал за игрой под одеялом: смотрите видео

Турнирное положение команды