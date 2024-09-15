Фэйл превратился в голевой пас: украинец насмешил курьезным моментом в чемпионате Польши

Полузащитник Ракува Владислав Кочергин помог своей команде одолеть на выезде Легию. При этом ассист украинца вызвал немало смеха у фанатов команды.

В чемпионате Польши продолжаются матчи 8 тура местной Экстраклясы. Одним из центральных в туре была битва Ракува на выезде против столичной Легии. Эти клубы есть среди претендентов на чемпионство, пишет 24 Канал.

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Повеселил фанатов

С первых минут за гостей вышел украинский полузащитник Владислав Кочергин. Встреча не была насыщена опасными моментами, а ее результат определил единственный гол перед перерывом.

Забивать его должен был как раз Кочергин, оказавшись с мячом в 4-5 метрах от ворот Легии. Впрочем Владислав на ровном месте не смог попасть в мяч, чтобы отправить его в сетку.

Тем не менее, на помощь Владиславу пришел Жан Карлос. От украинца мяч отлетел к бразильцу и тот уже добил его в ворота Легии. Таким образом, несмотря на смешной фейл, Кочергин записал на свой счет ассист.

Видео смешного момента с Кочергиным:

Это первое результативное действие Владислава в этом сезоне. В целом украинец выступает за Ракув с марта 2023 года. За это время он успел отметиться 20 голами и семью ассистами в 106 матчах.

Кроме того, в 2023 году Кочергин стал чемпионом Польши с Ракувом. Сейчас же его команда делит 4 и 5 места с Легией, отставая на пять очков от лидера Леха.