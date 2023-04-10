Развеселил весь стадион: шведский голкипер "привез" забавный гол – видео
Источник:Eurosport
Даже вратари национальных сборных могут допускать детские ошибки и пропускать бессмысленные мячи. Именно таким курьезом отличился игрок Хаммарбю Оливер Довен.
Смешной случай произошел во время матча чемпионата Швеции, в котором Хеккен принимал на собственном поле Хаммарбю. Хозяевам помог открыть счет в поединке голкипер гостей.
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На пятой минуте матча вратарь Хаммарбю Оливер Довен получил пас от партнера по команде и спокойно хотел начать новую атаку. Но неожиданно Довен потерял мяч, даже не заметив этого. Он продолжал двигаться по собственной площадке, когда форвард соперников Траоре включил форсаж и переправил потерянный мяч в сетку ворот. Оливер так и не понял, что произошло. Трибуны разразились смехом от курьезного гола.
Видео забавного гола
После матча голкипер прокомментировал свою детскую ошибку.
Не знаю, подобное со мной раньше не случалось. Я даже не сознавал, что мяч позади меня. Огромная ошибка, такое может случаться, но это нехорошо и стоило нам поражения,
– сказал после игры Довен.
Отметим, что автор курьезного гола Берни Траоре оформил хет-трик и принес Хеккену победу со счетом 3:1.
Что известно об Оливере Довене
- Оливер Довен – шведский голкипер нигерийского происхождения.
- Футбольное образование он получил в Академии Хаммарбю.
- За основную команду Оливер дебютировал в 2020 году. А 12 января 2023 сыграл первый матч за национальную сборную Швеции.
- Трансферная стоимость голкипера составляет 800 тысяч евро.