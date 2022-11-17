"За вклад в развитие футбола": Андрея Шевченко наградили престижной премией в Италии

Андрей Шевченко продолжает активно помогать Украине в войне против России. Футбольный наставник получил очередную награду за свои заслуги и поддержку.

Бывший тренер сборной Украины был отмечен в Италии. Андрей Шевченко получил премию имени Нильса Лидхольма. Ее основали в 2011 году, это четыре года спустя, как умер ее автор Нильс Лидхольм – бывший шведский футболист Милана.

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Его огромный вклад сложно даже оценить

Премией Лидхольма награждают футбольных людей, которые отличаются высокими достижениями не только в мире спорта, но и в обычной жизни.

Шевченко отметили "вклад в развитие футбола и большие результаты на международном уровне". Андрей Николаевич поблагодарил за отличие и помощь Италии для Украины в войне против России.



Андрей Шевченко получил премии в Италии / Скриншот со сторис тренера

Вклад Шевченко в борьбу Украины с российской агрессией сложно оценить. Бывший тренер главной команды страны активно рассказывает миру правдивую информацию о развитии военных действий, присылаю гуманитарную помощь не только простым украинцам, но и поддерживает ребят на передовой.

После 24 февраля Шевченко отложил свою тренерскую карьеру в сторону, чтобы помочь родной стране. Украинский специалист отказал всем кандидатам, которые делали предложения.

Недавно была информация о том, что футбольный наставник станет членом Национального олимпийского комитета Украины.