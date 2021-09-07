За летнее трансферное окно клубы потратили 3,72 миллиарда долларов: кто больше всего

После закрытия летнего трансферного окна в ФИФА решили подвести итоги кто и сколько потратил денег на футболистов. Лидером являются английские клубы.

Во время летнего трансферного окна (июнь – август 2021) всего было осуществлено 7748 международных трансферов. Сюда входит как и покупка футболистов, так и их аренда (или возвращение из аренды) и переходы свободных агентов. Это почти так же, как летом 2020 года (7771).

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На эти трансферы клубы потратили 3,72 миллиарда долларов. Это меньше, чем в 2020 году, когда клубы потратили 4,02 миллиарда долларов. И это лишь 60% от той суммы, которую клубы потратили летом 2019 года – 5,8 миллиарда долларов.

Наибольшее количество переходов – это подписание соглашения с футболистами, у которых закончился контракт с предыдущим клубом. В общем количестве трансферов таких было зафиксировано 58,6%. Лишь 14,8% – это полноценные трансферы за деньги.

Кто больше всего потратил денег на трансферы

5663 международных трансферов пришлось на европейские клубы. Поэтому и тратили европейские клубы больше других. Всего потратили 3,516 миллиарда долларов.

Что касается расходов, то лидируют английские клубы, которые за летнее трансферное окно потратили 1,1466 миллиарда долларов. Это лишь на 94 миллиона меньше, чем потратили итальянские, французские и немецкие клубы вместе взятые.

Топ-10 стран, чьи клубы больше всего потратили на трансферы летом 2021

Англия – 1,1466 миллиарда долларов

Италия – 473,8 миллиона долларов

Франция – 428,9 миллиона долларов

Германия – 337,9 миллиона долларов

Испания – 325,4 миллиона долларов

Бельгия – 120,7 миллиона долларов

Россия – 84,9 миллиона долларов

Португалия – 75,4 миллиона долларов

Турция – 73,3 миллиона долларов

Нидерланды – 53,6 миллиона долларов

При этом английские клубы лишь на третьем месте по полученным доходам от трансфера игроков – 409,8 миллиона долларов. Их опередили немецкие и французские команды – 462,7 и 457,3 миллиона долларов соответственно.