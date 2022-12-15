Осторожно, 18+: звезда реслинга потеряла контракт из-за эротических видео

WWE расторг соглашение с известной американской реслеркой Менди Роуз. Причиной прекращения сотрудничества стали слишком эротические видео Роуз.

Менди Роуз опубликовала эротическое видео на платформе FanTim, являющейся образцом OnlyFans. Такой контент реслерки по мнению руководства WWE недопустим. Промоушн обеспокоен, что "попал в ужасную ситуацию", поэтому решили расторгнуть соглашение с американкой.

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Менди Роуз в 2015 году присоединилась к NXT, которое популярно реслинг-шоу от WWE. В 2021 году реслерка завоевала титул абсолютной чемпионки NXT, которым она владела 413 дней. Недавно Роуз уступила в поединке за титул своей соотечественнице Роксане Перез, после чего WWE сразу расторгли контракт с Менди. Как выяснилось впоследствии, не поражение в поединке за титул выперла Роуз из WWE, а слишком откровенные видео.