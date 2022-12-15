Менди Роуз опубликовала эротическое видео на платформе FanTim, являющейся образцом OnlyFans. Такой контент реслерки по мнению руководства WWE недопустим. Промоушн обеспокоен, что "попал в ужасную ситуацию", поэтому решили расторгнуть соглашение с американкой.

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Менди Роуз в 2015 году присоединилась к NXT, которое популярно реслинг-шоу от WWE. В 2021 году реслерка завоевала титул абсолютной чемпионки NXT, которым она владела 413 дней. Недавно Роуз уступила в поединке за титул своей соотечественнице Роксане Перез, после чего WWE сразу расторгли контракт с Менди. Как выяснилось впоследствии, не поражение в поединке за титул выперла Роуз из WWE, а слишком откровенные видео.